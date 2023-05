JESOLO World Para Athletics Grand Prix: personale per Andrea Renzi, Ruggero Marchetti corre 100 e 400m

I sammarinesi Andrea Renzi e Ruggero Marchetti hanno partecipato all'Italian Open 2023 di Jesolo, meeting internazionale del circuito World Para Athletics Grand Prix in cui hanno gareggiato 560 atleti da tutto il mondo. Renzi ha chiuso in 35"68 nei 100 metri della categoria T51, stabilendo il suo record personale; mentre Marchetti, nella T20, ha corso in 15" 79 i 100 metri e in 1' 15" 99 i 400 metri.

