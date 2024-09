ROMA World Skate Games 2024: Matilde Terenzi si conferma tra le migliori al mondo

Matilde Terenzi si conferma una delle migliori slider al mondo. Ai World Skate Games 2024, la campionessa sammarinese ha sfiorato il podio, classificandosi al quarto posto in una finale entusiasmante. Un risultato che conferma l'altissimo livello tecnico dell'atleta, già due volte medaglia di bronzo mondiale a Buenos Aires e Shanghai. Non solo Matilde Terenzi ha brillato per San Marino: Matilde Mina ha ottenuto un risultato eccezionale, classificandosi al nono posto.

Con due atlete tra le prime dieci, San Marino ha dimostrato di essere una delle nazioni più forti nella disciplina dello slide. L'oro e il bronzo della competizione sono andati alla Spagna, mentre l'argento è stato conquistato dall'Ucraina. A completare le prestazioni della delegazione sammarinese, il dodicenne Tommaso Terenzi, al suo primo mondiale, ha ottenuto un sorprendente 17° posto assoluto.

