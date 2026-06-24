WoW 2026: La Forza del Mare arriva anche a San Marino Presentato al Marina di Rimini il progetto promosso da Lo Spirito di Stella ETS

WoW 2026: La Forza del Mare arriva anche a San Marino.

Presentata a Marina di Rimini la prima tappa di “WoW 2026 – La Forza del Mare”, il progetto promosso da Lo Spirito di Stella ETS a bordo di Lo Spirito di Stella, il primo catamarano al mondo completamente accessibile. L’iniziativa nasce dall’esperienza del giro del mondo senza barriere WoW – Wheels on Waves Around the World, concluso nel 2025, e punta a diffondere lungo le coste italiane i valori di inclusione, accessibilità e partecipazione.

Dal 25 al 28 giugno 2026, il catamarano sarà ospitato a Marina di Rimini con visite a bordo, incontri pubblici e uscite in mare dedicate a persone con disabilità, associazioni e realtà del territorio. Il progetto gode anche per il 2026 del sostegno del Ministero della Difesa, che conferma il proprio impegno a favore dell’inclusione attraverso la partecipazione del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa. La tappa riminese valorizza inoltre il turismo accessibile, lo sport e il territorio, grazie alla collaborazione con Marina di Rimini, la Regione Emilia-Romagna e Special Olympics San Marino rappresentato dalla presidente Barbara Frisoni.

Particolare rilievo assume il legame con la Repubblica di San Marino, dove l’equipaggio sarà ricevuto in udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti. Tra gli appuntamenti in programma, il 25 giugno alle ore 21.00, presso la Sala Little Tony di Serravalle, sarà proiettato per la prima volta il docufilm “Le Onde della Vita – Giro del mondo senza barriere”, dedicato al viaggio intorno al mondo di Lo Spirito di Stella. WoW 2026 – La Forza del Mare farà tappa in dieci porti italiani, con l’obiettivo di rendere il mare sempre più accessibile e trasformare ogni approdo in un’occasione di incontro, sensibilizzazione e abbattimento delle barriere fisiche e culturali.

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