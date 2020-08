WTA Palermo: Camilla Giorgi annulla due match point e conquista la semifinale

WTA Palermo: Camilla Giorgi annulla due match point e conquista la semifinale.

Alla resa di Cocciaretto ed Errani, fuori nei quarti di finale, fa da contraltare la bella vittoria di Camila Giorgi qualificata per le semifinali. La tennista italiana ha annullato due match point prima di battere in rimonta l'ucraina Dayana Yastremska in un match fino a notte fonda e durato quasi 3 ore. 4-6 7-6 6-3 in favore dell'azzurra che questa sera contenderà alla francese Fiona Ferro un posto in finale. La Ferro nel pomeriggio di ieri aveva regolato Sara Errani. Sempre nel pomeriggio coraggiosa prestazione di Elisabetta Cocciaretto che è riuscita a strappare un set alla Kontaveit.



I più letti della settimana: