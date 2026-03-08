TENNIS TAVOLO WTT Feeder di Otočec: Mongiusti nel tabellone principale, Giardi sfiora l’impresa Al torneo internazionale in Slovenia il sammarinese Mongiusti supera 3-1 lo sloveno Zafostnik e lunedì 9 marzo affronterà il giapponese Yokotani nel tabellone principale. Buona prova anche per Federico Giardi

Ci sono anche due pongisti di San Marino tra gli oltre 200 atleti provenienti da più di 40 nazioni impegnati nel WTT Feeder di Otočec, in Slovenia. Si tratta di Mattias Mongiusti e Federico Giardi, accompagnati dal coach Claudio Stefanelli. Prestigioso il risultato ottenuto da Mongiusti, che nelle qualificazioni supera 3-1 lo sloveno Zafostnik e conquista l’accesso al tabellone principale dei migliori 48. Lunedì 9 marzo affronterà il forte pongista giapponese Yokotani. Sfiora invece la qualificazione Federico Giardi: il sammarinese batte 3-2 lo sloveno Koren ma cede poi con lo stesso punteggio contro un altro atleta di casa, Žigon. Risultati comunque significativi per i pongisti del Titano, capaci di competere ad alto livello nel circuito internazionale contro atleti professionisti provenienti da nazioni con una tradizione molto più ampia nel tennistavolo.

