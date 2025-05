ANDORRA 2025 Yan Chimei e Chiara Morri bronzo nel doppio Anche dalla coppia femminile arriva un'altra medaglia del tennis tavolo.

Yan Chimei e Chiara Morri portano un'altra medaglia a San Marino nel Tennis Tavolo. La coppa sammarinese si ferma solo in semifinale contro Cipro per 3-2. Chimei e Morri avevano vinto in coppia la medaglia anche in Montenegro nel 2019.

