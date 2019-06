Yan Chimei in semifinale nel singolo è un'altra medaglia del tennis tavolo

Yan Chimei è in semifinale nel torneo di singolo di tennis tavolo. Per la pongista biancoazzurra è già certa un'altra medaglia dopo quella nel torneo a squadre e quella nel doppio. Yan Chimei aveva perso 3-1 all'esordio contro l’atleta di Monaco Yang, per poi superare la montenegrina Milanovic Bogdanovic 3-0. Grazie al successo contro la lussemburghese Konsbruck è arrivata la qualificazione alla semifinale e la certezza di una medaglia.

Per quanto riguarda gli altri atleti del tennis tavolo impegnati nel torneo di singolo: tre sconfitte per Federico Giardi e Chiara Morri, mentre Mattias Mongiusti vince un match contro l’islandese Rodriguez.

Il volley maschile sfida in serata il Lussemburgo, in quella che di fatto è una finale per il bronzo. La squadra del ct Stefano Mascetti perde 3-0 (18, 18, 16) contro il fortissimo Montenegro. Ko anche per la squadra femminile del ct Loris Polo che cede contro Cipro 3-0 (21, 18, 14).