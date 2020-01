CIO YOG: il 9 gennaio il via ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali

Il primo grande evento olimpico del 2020 sono i Giochi Invernali Giovanili. La terza edizione di questo evento si terrà a Losanna con alcune gare anche in Francia. L'appuntamento è per il 9 gennaio con la cerimonia d'apertura alla quale parteciperanno oltre 70 nazioni. Tra queste anche San Marino con la sua delegazione formata da un solo atleta, Alberto Tamagnini. Il giovane portacolori del Titano sarà impegnato in due gare, lo slalom gigante e lo slalom speciale. Le gare sono in programma per il 13 e 14 gennaio. Ci sarà anche l'Italia con ben 44 atleti. In totale 8 sport e 16 discipline. Non mancheranno quelle classifiche come sci alpino e sci di fondo, oppure pattinaggio, bob e slittino. Non ci saranno tutte le specialità, ma sono previsti format di gara come le prove miste per Nazioni. La torcia olimpica ha fatto tappa in tutti i cantoni svizzeri, la mascotte dell'evento è Yodli, ideata dagli studenti di una scuola d'arte, è un animale ibrido, composto da diversi animali che vivono nelle montagne svizzere. Previsti oltre 1800 atleti tra i 15 e i 18 anni.



