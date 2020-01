CONS Youth Olympic Games: domani la partenza della delegazione sammarinese per Losanna

Partirà domani alla volta di Losanna la delegazione che difenderà i colori biancazzurri alla terza edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali, in programma nella città svizzera che ospita la sede del Comitato Olimpico Internazionale. Sarà Alberto Tamagnini a rappresentare San Marino alla kermesse giovanile che dal 9 al 22 gennaio radunerà circa 1800 giovani promesse delle discipline invernali, nate negli anni 2002 e 2003. Con lui il capo missione Gian Luca Gatti e il tecnico Nicole Valcareggi. Tamagnini, che a febbraio 2019 aveva partecipato al Festival Olimpico della Gioventù Europea, competerà nelle specialità dello sci alpino, in programma nelle prime giornate della manifestazione: il 13 gennaio è previsto lo slalom gigante e il giorno successivo sarà la volta dello slalom speciale. Alla cerimonia d’apertura, in programma giovedì 9 gennaio, assisteranno il presidente del Cons Gian Primo Giardi e il segretario generale Eros Bologna.



