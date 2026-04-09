QUALIFICAZIONI MONDIALI 2028 FUTSAL Zafferani: "Non c'è ancora una data, ma il nuovo palazzetto dello sport del futsal è pronto" Il Segretario Generale della FSGC Luigi Zafferani è in Albania al seguito della Nazionale di Futsal impegnata nelle qualificazioni al mondiale.

Luigi Zafferani Segretario Generale FSGC: "Siamo davvero in dirittura di arrivo per quanto riguarda il nuovo palazzetto dello sport di Futsal di Serravalle. Ancora presto per identificare una data di inaugurazione ma ci siamo. Contiamo di averlo definitivamente per settembre. Per quelle che sono le nostre possibilità cercheremo sempre di mettere a disposizione strutture che possano aiutare a crescere il nostro sport".

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