GIOCHI DEL MEDITERRANEO Zafferani: "Orgogliosa di Nicole Conti. Per fare al meglio questo sport servono tante risorse" Il Presidente della Federazione Ippica sammarinese Elisa Zafferani fa i complimenti a Nicole Conti capace di gareggiare con campioni di grande livello. Poi fa un appello: "Il nostro è uno sport particolarmente costoso, servono tante risorse"

Al termine della gara individuale di salto ostacoli il Presidente della Federazione Ippica sammarinese Elisa Zafferani si dichiara particolarmente orgogliosa dell'atleta che ha rappresentato San Marino ai Giochi di Taranto 2026. L'equitazione mancava da Almeria 2005 quando fu Tommaso Lonfernini a disputare la gara per San Marino. A Taranto è tornata la disciplina di gran classe con Nicole Conti che ha terminato al 22esimo posto la sua gara.

Nel video l'intervista a Elisa Zafferani Presidente FIS

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