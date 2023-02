Zagabria Open: Myles Amine battuto nella finale per il bronzo

A Zagabria si è aperta la stagione internazionale della lotta con oltre 600 atleti impegnati per conquistare i punti per stabilire le teste di serie per i prossimi mondiali di Belgrado che assegneranno i primi pass olimpici. In gara anche il Myles Amine Mularoni. Il lottatore sammarinese era impegnato nella categoria 86 kg. Myles Amine Mularoni ha iniziato con una vittoria negli ottavi di finale contro l'israeliano Kalashnikov per 7-0, cedendo nei quarti all'atleta giapponese Ishiguro per 2-0. Il lottatore sammarinese ha proseguito nel tabellone dei ripescaggi battendo il francese Aibuev per 5-3. Nella finale per il bronzo è stata superato dall'americano Valencia per 6-0.