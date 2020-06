Zanardi, "Condizioni stabilli"

Alex Zanardi resta in coma farmacologico, intubato e ventilato meccanicamente. “La notte è trascorsa in modo tranquillo” ha ricordato il responsabile delle emergenza del policlinico di Siena, Sabino Scoletta. Il bollettino medico ha aperto una fase delicata e importante per Zanardi, per valutare se possibile allentare o sospendere la sedazione per una valutazione del quadro neurologico, che comunque resta grave.



