Zanotti e Polidori: "La collaborazione tra le nostre Federazioni sarà ulteriormente ampliata"

Le interviste a Luciano Zanotti (Presidente FSTA) e Vittorio Polidori (Presidente FITARCO)

In occasione del Campionato Italiano Fiarc di Tiro con l'Arco organizzato in Repubblica, il Presidente della Federazione Sammarinese Luciano Zanotti e il suo omologo italiano Vittorio Polidori hanno messo le basi per aggiornare e ampliare il protocollo di collaborazione ed intesa.

Luciano Zanotti, Presidente FSTA: "Vittorio Polidori è una persona molto in gamba, io credo che sia la persona giusta per fare ancora meglio in questi anni, perché saranno degli anni molto programmatici e le cose si evolveranno parecchio. Quando siamo usciti dal Covid ho detto, bene, per uscire da questa impasse bisogna programmare cose. Abbiamo fatto le cose più belle di questi ultimi anni, quindi è stata una spinta, un lancio di una motivazione che ci ha portato a fare grandi cose, tra cui l'Olimpiadi di Parigi".

Vittorio Polidori, Presidente FITARCO: "Con San Marino c'è un'amicizia, un'unione già da tempo, da sempre, quindi siamo stati sempre vicini l'uno all'altro e questa cosa voglio rafforzarla. Oggi ho parlato con il vostro Presidente e ci sono tante iniziative che vogliamo mettere in campo, che porterà ancora più vicino i campionati che si fanno in Italia, i campionati che si fanno a San Marino, e con tutte le figure che abbiamo intorno ai campionati, con gli arbitri, con i tecnici, e quindi questo sarà un momento importante per ridare di nuovo un ulteriore slancio al rapporto fra San Marino e l'Italia nel campo arcieristico".







