ELEZIONI FEDERALI Zanotti: "Quadriennio basato sulla condivisione. La nostra esperienza al servizio dei ragazzi" Marino Antimo Zanotti, lo era già stato in passato, torna ad essere il numero 1 della Federazione Judo Lotta Aikido San Marino e Discipline Associate

L’assemblea della Federazione Judo Lotta e Aikido San Marino, ha eletto il nuovo presidente Marino Antimo Zanotti, già ai vertici della Federazione precedentemente, che ha superato il presidente uscente, Giuseppe Ragini. Nel corso della serata è stato votato anche il nuovo Direttivo eletto per acclamazione e formato da Giuseppe Ragini, Sabrina Giglia, Mirco Marinoni Buzzella, Fabien Gennari e Monica Moroni. Giovanni Troia è stato votato come Rappresentante dei Tecnici, mentre Mauro Moroni è il Rappresentante degli Atleti.

Marino Antimo Zanotti Presidente Judo - Lotta - Aikido San Marino " Le nostre ispirazioni in questo momento per Los Angeles sarebbero racchiuse nella lotta. Per quanto riguarda il judo non credo, è molto difficile, riusciremo a presentare, però ci sono ancora tre anni, diciamo tre quattro anni, però atleti da presentare alle Olimpiadi bisogna lavorarci. Quali sono le idee che porterà Marino Zanotti per quanto riguarda il prossimo quadriennio? Innanzitutto estrema condivisione e partecipazione della maggior numero di persone, condivisione del lavoro, perché senza questo nulla si fa. Noi dirigenti sportivi siamo lì per una promessa che almeno io ho fatto quando altri hanno permesso che io potessi fare sport e per cui c'è un po' di gruppino perché mi ricorda Pio Giardi per dire, Pio Giardi che è stato quello che a me ha permesso di fare sport, di fare calcio e questa promessa che io ho fatto, che altri hanno fatto, fanno sì che noi con gioia lavoriamo per far sì che ragazzi o adulti possano praticare sport. Poi c'è la lotta che voi conoscete di Myles e Malik, i quali in questo momento vivono un momento della loro vita in cui dovranno decidere cosa fare da grandi perché comunque si avvicinano alla Trentina. Vediamo se riescono ad avere le motivazioni che il fatto che si svolgano le Olimpiadi nel 28 a Los Angeles, vicino a casa loro più o meno, possa dargli insomma".

