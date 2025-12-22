PESCA SPORTIVA Zattini: "Nel 2026 dieci ragazzi debutteranno nel Campionato Promozionale per adulti" "A fine aprile cominceranno i lavori al Lago di Faetano"

Bruno Zattini, Presidente Federazione Sammarinese Pesca Sportiva: "Mentre per l'attività dei senior c'è stato il quasi podio sfiorato con i veterani perché sono arrivati quarti individuali e quarti purtroppo anche a squadre nel campionato del mondo veterani che si è svolto in Portogallo, c'è un piccolo rammarico chiaramente per questo qui però c'è il fatto che sono sempre sul pezzo, il fatto per essere sempre lì vuol dire che sono veramente preparati e per quanto riguarda i ragazzi invece quest'anno c'è stato veramente positivo perché hanno fatto tanta attività, hanno partecipato al Campionato Regionale e l'anno prossimo questi dieci ragazzi, adesso non sto a fare tutti i nomi chiaramente, questi dieci ragazzi che io ho coinvolto parteciperanno al Campionato Promozionale Regionale per adulti, per adulti perché l'Italia purtroppo ancora non è previsto un campionato promozionale per i ragazzi ma solo per gli adulti e quindi proveremo a inserire per gli adulti per farli fare l'esperienza per poi per il 2027 che siano pronti speriamo per un mondiale".

Ecco, dal punto di vista invece delle infrastrutture a Lago come vanno le cose? "Sono anche lì, sono contento perché devo dire che con l'ultimo incontro che ho avuto con l'azienda autonoma di Stata per i lavori pubblici mi hanno confermato, mi hanno confermato che i lavori inizieranno a fine aprile del 2026 e quindi anche se l'Italia è stata diciamo così abbastanza complicata però alla fine abbiamo ottenuto questo ottimo risultato e speriamo che di raccogliere i frutti di questo rinnovamento del lago".

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: