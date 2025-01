Zattini: "Ristrutturazione del lago di Faetano e risollevarci come Federazione per tornare sui nostri standard"

Bruno Zattini, Presidente Pesca Sportiva sammarinese: "Il futuro è una grande sfida, perché sembra che le Segreterie di Stato abbiano preso in considerazione il lago di Faetano come una vera e propria struttura dello Stato che va preservata quindi andrà ristrutturata. Detto questo, abbiamo dei grandi traguardi da raggiungere per quanto riguarda le gare internazionali. A livello agonistico, come avrete visto, negli ultimi anni non abbiamo raggiunto i nostri standard. Dopo il 2019 c'è stata una piccola discesa, diciamo così, per quanto riguarda i nostri risultati, se non qualche sporadico podio, ma poca cosa, non è nelle nostre corde. Per cui il nostro intento è quello di risollevare proprio la Federazione, non solo per quanto riguarda l'organizzazione, il lago di Faetano, tutte le attività legate a questo impianto, ma proprio la preparazione per le nostre squadre che parteciperanno ai mondiali per gli anni futuri, partendo già da quest'anno".

Nel video la sua intervista