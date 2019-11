Gli appuntamenti di oggi in vista della tornata elettorale dell'8 dicembre 2019, come comunicato dalle liste in lizza



- ore 19.00: Presentazione candidati Ēlego, Sala Meeting del Centro Vacanze San Marino

- ore 19.30: Apertura campagna elettorale Repubblica Futura, Podere Lesignano

- ore 21.00: Presentazione candidati coalizione Domani in Movimento, Sala Montelupo di Domagnano