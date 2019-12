Ecco chi entra in Consiglio: tutte le preferenze

Si conferma mister preferenza con 1101 voti il candidato di Rete Matteo Zeppa. Medaglia d'argento, per soli sei voti in meno, al Segretario del Pdcs Giancarlo Venturini. Interessante l'analisi sulle quote rosa. Entrano in Consiglio 18 donne, il 15% delle candidate in corsa. Quattro in più del 2016. Ed è record. In Repubblica Futura, Rete e Libera conquistano la metà dei seggi. Numeri destinati a crescere, anche se di poco, con la nomina dei Segretari di Stato. “Arriviamo a 30% delle presenze in Consiglio in 13 anni”, commentano i social. Ed è donna la più giovane degli eletti: Carlotta Andrùccioli di Motus Liberi entra in Consiglio a 22 anni. Di prima nomina anche altri 15. Non solo new entry, ma anche “storici” ritorni. Di nuovo in parlamento dopo la parentesi del 2016 Gian Franco Terenzi, consigliere democristiano dal 1978, mentre Fernando Bindi, tra i fondatori di Alleanza Popolare, torna in Aula tra le fila di RF dopo 11 anni di assenza. Altro dato da evidenziare: dei Segretari di Stato uscenti restano fuori Marco Podeschi e Franco Santi.

Entrano in aula per il PDCS: Gian Carlo Venturini; Teodoro Lonfernini; Stefano Canti; Mariella Mularoni; Luca Beccari; Pasquale Valentini; Marco Gatti; Francesco Mussoni; Alessandro Cardelli; Manuel Ciavatta; Massimo Andrea Ugolini; Filippo Tamagnini; William Casali; Francesca Civerchia; Alice Mina; Oscar Mina; Italo Righi; Gian Franco Terenzi; Lorenzo Bugli; Aida Maria Adele Selva; Alessandro Scarano

RETE: Gian Matteo Zeppa; Elena Tonnini; Roberto Ciavatta; Marianna Bucci, Paolo Rondelli; Marco Nicolini; Giovanni Maria Zonzini; Sandra Giardi; Emanuele Santi; Adele Tonnini; Grazia Zafferani

DOMANI - Motus Liberi:

LIBERA: Matteo Ciacci; Alessandro Bevitori; Rossano Fabbri; Michele Muratori; Eva Guidi; Marica Montemaggi; Luca Boschi; Guerrino Zanotti; Giuseppe Maria Morganti, Vladimiro Selva

NOI PER LA REPUBBLICA: Federico Pedini Amati; Alessandro Mancini; Iro Belluzzi; Maria Luisa Berti; Denise Bronzetti; Andrea Belluzzi; Gian Nicola Berti; Giacomo Simoncini



REPUBBLICA FUTURA: Nicola Renzi; Andrea Zafferani; Miriam Farinelli; Fernando Bindi; Sara Conti e Maria Katia Savoretti

