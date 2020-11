A San Marino l'Albero delle Parole Gentili contro la violenza sulle donne

La Commissione Pari Opportunità di San Marino interviene sul fenomeno della violenza sulle donne. Un problema che, si legge in una nota, riguarda sia forme di violenza fisica, come percosse, violenza sessuale, relegazione domiciliare, sia violenza psicologica intesa come minacce, insulti e fenomeni di stalking.

"Le situazioni di violenza, - si legge - in particolare domestica, purtroppo, non sono migliorate durante la pandemia da Covid-19. Infatti molte donne si sono trovate o si trovano ancora sotto lo stesso tetto con il proprio carnefice". La commissione individua fra le cause che impediscono la denuncia l'impossibilità, la vergogna e paura di essere giudicate in modo negativo, ma anche una condizione lavorativa ed economica che a volte non permette di vivere in autonomia.



Per sensibilizzare la popolazione sul tema, anche in prossimità della Giornata Mondiale contro la Violenza alle Donne, verrà istituito nel Giardino dei Liburni, sabato 21 novembre alle ore 10, l'Albero delle Parole Gentili. Nella pianta, donata dall'UGRAA, verranno appese, in lingua italiana e straniera, delle parole che spesso mancano nel rapporto di coppia, per sensibilizzare sul problema della mancanza di comunicazione, da cui possono avere origine le situazioni di violenza.

All'evento pubblico, regolamentato nel rispetto delle norme anti-covid, parteciperanno esponenti di Commissione Pari Opportunità, Authority Pari Opportunità e i Segretari di Stato alla Sanità e Territorio.



