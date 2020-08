NOMINA Affronte nuovo presidente Autorità per l'energia: “Sfida stimolante” La nomina ieri in Consiglio. Contrarietà di Repubblica Futura: "Il suo campo di specializzazione è del tutto diverso dall'incarico chiamato a ricoprire"

“Trovo molto stimolante lavorare con San Marino”. Così Marco Affronte, biologo marino e ex Eurodeputato, dopo la nomina, avvenuta ieri in Consiglio, a presidente dell'Autorità per i servizi pubblici e l'energia. “In un territorio così piccolo che però è uno Stato indipendente e autonomo – afferma Affronte al Corriere Romagna - può essere una sfida davvero interessante e un campo aperto di sperimentazione, per provare a raggiungere obiettivi ambiziosi di produzione di energia da fonti interne e rinnovabili”. Il neo presidente sarà coadiuvato dagli ingegneri Marco Silvagni e Marco De Luigi. Compito dell'Autorità assicurare la diffusione omogenea dei servizi sul territorio, garantendone l'efficienza e l'economicità. Primo obiettivo: stilare il nuovo Piano Energetico Nazionale.



