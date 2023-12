SANITÀ AIDS: circa 40 milioni i sieropositivi nel mondo. Sul Titano 114 casi con 31 decessi dal 1985 A San Marino dal 1985, anno del primo caso, ad oggi sono stati registrati 114 casi di HIV e 31 decessi. Oltre tre quarti dei casi sono uomini e l’età media delle persone al momento della diagnosi è di 33 anni nelle donne e 39 anni negli uomini.

Ogni anno la giornata mondiale contro l'AIDS è un'occasione importante per ricordare che questa malattia esiste, non è scomparsa, e miete ancora numerose vittime. L'obiettivo fissato dall'OMS è eliminare l'epidemia entro il 2030. Nel mondo sono tra i 33 e i 45 milioni le persone sieropositive, l'area più critica l'Africa. Ancora oggi non esiste una terapia per guarire dal virus dell'HIV, responsabile dell’AIDS, ma crescono le misure di prevenzione, diagnosi, trattamento e cura.

A San Marino dal 1985, anno del primo caso, ad oggi sono stati registrati 114 casi di HIV e 31 decessi. Oltre tre quarti dei casi sono uomini e l’età media delle persone al momento della diagnosi è di 33 anni nelle donne e 39 anni negli uomini. Negli ultimi 5 anni però si sono avuti in totale solo 5 nuovi casi. L'HIV si diffonde attraverso i fluidi corporei di una persona infetta, la principale causa di trasmissione restano i rapporti sessuali con persone sieropositive.

Nel servizio l'intervista a Massimo Arlotti (Infettivologo)

