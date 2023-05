Alluvione Emilia Romagna: non si ferma la solidarietà di San Marino

I ragazzi che sono partiti come volontari per spalare, le raccolte fondi subito attivate, l'ultima è quella di Attiva-mente, l'autobotte AASPL che porta acqua agli alluvionati, tanti in queste ore i gesti di vicinanza e solidarietà per i nostri 'fratelli' romagnoli. E tra i molti anche il Centro del Riuso di San Marino che, sul suo profilo facebook, mette a disposizione 'GRATUITAMENTE' arredamenti e tanti altri oggetti utili per le persone colpite dall'alluvione e che hanno perso tutto. Elencando i tanti oggetti di arredamento che sono stati recuperati e sistemati. "Tutto selezionato e in ottime condizioni", ci tiene a specificare il Centro, disposto anche alla consegna gratuita. Un gesto tra i tanti che aprono il cuore di fronte a tanta devastazione.

