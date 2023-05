Camion con botte dell'Azienda di Stato porta acqua alle famiglie forlivesi

Questa mattina il camion con la botte dell'Azienda dei Lavori Pubblici è stato preparato per andare in soccorso alle popolazioni del forlivese. Un autista dell'Azienda, ricevuta una chiamata nella tarda mattina, ha fornito la propria disponibilità e dopo aver preparato il mezzo, è partito con un volontario della Protezione Civile per aiutare i soccorsi e portare acqua alle famiglie che sono rimaste escluse dall'approvvigionamento idrico. Hera, in contatto con AASS, ha richiesto un mezzo di piccole dimensioni, con una portata massima di acqua di 10 tonnellate, in grado di percorrere piccole strade per portare acqua alle abitazioni in difficoltà.