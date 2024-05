Accordo Ue: Beccari a Bruxelles per la consegna del testo

È una giornata importante per l'Accordo di Associazione di San Marino all'Unione Europea: il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari incontrerà a Bruxelles alle 15 il Vice Presidente Esecutivo della Commissione Europea Maroš Šefčovič e il Primo Ministro di Andorra Xavier Espot, in occasione della finalizzazione del testo dell'accordo, che verrà consegnato alle parti. L'incontro sarà l'occasione per fare il punto della situazione sulle prossime tappe verso la firma e le ratifiche previste nei rispettivi ordinamenti.