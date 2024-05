Salute e lavoro: la Dc rivendica i risultati raggiunti

Obiettivo: la “piena realizzazione della persona”. Il Pdcs rivendica i risultati raggiunti in questi anni al Governo. E si focalizza su salute e lavoro, con i segretari di Stato competenti, Mariella Mularoni e Teodoro Lonfernini.

Si parte da un'analisi degli sviluppi nel settore sanitario in 10 mesi di guida della Segreteria, per “migliorare i servizi” e dare “risposte in tempi brevi su alcune criticità”, ha spiegato Mularoni. A partire dalla riorganizzazione della medicina territoriale, con il superamento della COT e il recupero del rapporto diretto tra pazienti e personale dei centri sanitari. Poi il potenziamento, sottolinea, di settori come l'oncologia, la cardiologia, l'oculistica, i centri di alta specialità, insieme agli accordi con atenei italiani come la Cattolica.

Lonfernini ha invece illustrato le trasformazioni nel mercato del lavoro, a partire dal tasso di disoccupazione sceso dall'8 per cento del 2019 a poco più del 2 per cento di oggi. “Grazie a politiche mirate e riforme strategiche”, rivendica il segretario che parla di una flessibilità delle assunzioni migliorata, di una collaborazione con sindacati e categorie che ha portato a “un ambiente lavorativo più favorevole e produttivo” e dell'aumento delle retribuzioni con il rinnovo dei contratti.

“Scelte lungimiranti”, sottolinea la Dc, per “affrontare le sfide” dell'Accordo di associazione” e per garantire una sanità universale e migliori condizioni di lavoro alle future generazioni. Prossimo appuntamento il 16 maggio alle 21 all'ex International di Borgo Maggiore con economia e giustizia.