Entrato in carica il Governo per la XXXI legislatura

40 voti favorevoli, da parte dei consiglieri della maggioranza, formata da Dc, Alleanza Riformista, Libera/Ps e Psd e 15 contrari, provenienti dai partiti di opposizione e cioè Repubblica Futura, Domani Motus Liberi e Rete. Identico l'esito delle due votazioni, per appello nominale, di squadra e programma di Governo. Quattro i consiglieri assenti: tre di maggioranza e uno di opposizione. Dopo la presa d'atto della relazione della Giunta per le elezioni, il giuramento dei 10 membri di Governo. Sette hanno optato per prestarlo sui Santi Vangeli, tre – e cioè i Segretari di Stato espressione del Psd e Ar – hanno invece giurato sul proprio onore. Il Congresso di Stato per la XXXI legislatura è quindi entrato ufficialmente in carica. In sostituzione dei membri di Governo hanno fatto il loro ingresso in aula e giurato come consiglieri, i 10 primi non eletti dei quattro partiti di maggioranza. La seduta è proseguita con le nomine dei Sindaci di Governo, del Consiglio dei XII, delle commissioni e delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali. Rinviata alla prossima seduta la nomina del Comitato di Sorveglianza per la cartolarizzazione. I lavori sono terminati poco dopo le 12.