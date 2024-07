Parigi 2024: la Reggenza al Summit “Sport e Sviluppo Sostenibile”, insieme ad oltre 50 Capi di Stato

Siamo alla vigilia dell'apertura ufficiale dei Giochi Olimpici, domani sera, 26 luglio dalle 20:24 occhi puntati sulla spettacolare cerimonia inaugurale sulla Senna. Già oggi, 25 luglio le prime gare che hanno visto impegnata anche la sammarinese Giorgia Cesarini nel Tiro con l'Arco.

Mentre per la delegazione istituzionale sammarinese continuano gli scambi politici ai massimi livelli. Questo pomeriggio, al Carrousel Palais du Louvre, i Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, accompagnati dal Segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari e dall'Ambasciatore di San Marino in Francia, Leopoldo Guardigli hanno preso parte al Summit “Sport e Sviluppo Sostenibile”, alla presenza di oltre 50 Capi di Stato.

Il Summit, cui sono intervenuti il Presidente francese Macron, il Segretario Generale ONU, Guterres e i vertici del CIO, si è concluso con l'adozione per acclamazione di un Accordo non vincolante che richiama i paesi a 10 "azioni" volte ad accelerare la mobilitazione internazionale su i grandi temi dell'istruzione e occupazione, della salute e dell'alimentazione, dell'uguaglianza e dell'inclusione, del finanziamento e della sostenibilità in relazione allo sport.

Domani in programma per la Reggenza il ricevimento ufficiale all'Eliseo.