Elezioni San Marino: pubblicati i 291 nomi dei candidati in corsa il 9 giugno

Conto alla rovescia per l'apertura della campagna elettorale. Mancano 4 giorni, con liste e coalizioni che scaldano i motori in attesa di poter presentare ai cittadini i propri candidati. Di cui già si conoscono i nomi, pubblicati sul sito elezioni.sm. Tra loro troviamo politici noti, alcuni ritorni, chi nel frattempo ha cambiato casacca e facce nuove.

Partiamo dai numeri: si presentano con 52 candidati sia il Pdcs che la lista Libera/Ps. Seguono Repubblica Futura con 43 candidati; DOMANI Motus Liberi, 42; Alleanza Riformista, 33; Psd, 31; Rete, 20; infine Demos con 18 candidati. Entrando nel dettaglio, seguendo le liste per sorteggio, nel partito dei Socialisti e Democratici corrono 12 donne e 19 uomini, di età compresa tra i 25 e i 75 anni. I compagni di coalizione Libera/Ps contano invece 24 donne e 28 uomini. Il più giovane ha 22 anni, il più anziano 76.

Nella coalizione Democrazia e Libertà, la lista del PDCS presenta 19 donne a fronte di 33 candidati uomini. 71 anni l'età massima mentre il più giovane ha 25 anni. Dei 33 candidati di Alleanza Riformista – di età dai 22 ai 74 anni – 15 sono donne. Parità di quote, invece, per i 18 candidati di Demos, che vanno dai 33 ai 71 anni. 17 donne e 26 uomini in corsa per Repubblica Futura: il più giovane ha 21 anni, il più anziano 74. Dei 42 nomi in lista per Domani Motus Liberi, 18 sono donne. L'età va dai 22 ai 76 anni. Infine, Rete si presenta con 7 candidate e 13 candidati, di età compresa tra i 26 e i 72 anni.

Tra le curiosità: 90 candidati sono nati all'estero, 60 dei quali in Italia, mentre gli altri tra Francia, USA, Argentina, Romania, Russia, Cuba e Libano. Sul portale della Segreteria Interni si possono trovare le loro dichiarazioni dei redditi.