PDCS: lunedì sera, al Titano, la presentazione ai cittadini dei 52 candidati

Sentiamo Gian Carlo Venturini

Tanta fiducia, in casa DC, in vista dell'avvio ufficiale della campagna elettorale. Proprio lunedì l'evento di presentazione dei 52 candidati. E' stata valorizzata la qualità, ha rimarcato Gian Carlo Venturini. Che ha parlato di persone motivate; viste anche le sfide che caratterizzeranno la prossima Legislatura, a partire dalla messa a terra dell'Accordo UE. Lista che - ad avviso degli stati maggiori del Partito – ha “numeri e competenze” per offrire al Paese capacità di buon governo; ed è specchio fedele della società sammarinese. Con pensionati, liberi professionisti; ed in egual numero dipendenti pubblici e del settore privato. Ricordati pure i “molti giovani”. Impegno giovanile molto apprezzato, ovviamente, dal Presidente dei GDC Marco Mularoni. Da lui un “in bocca al lupo” anche ai ragazzi delle altre forze politiche; con la proposta di rivedersi, per un confronto, a seguito della tornata.

Orgoglioso dei candidati DC Manuel Ciavatta. E' stata consolidata una “squadra già vincente”, ha osservato; ricordando come “oltre metà” della lista sia composta da Consiglieri uscenti e Segretari di Stato che hanno deciso di ripresentarsi. Appuntamento alle ore 21, al Teatro Titano; previsto al termine un momento conviviale. Da martedì 21 maggio si partirà invece con le 16 serate pubbliche nei vari Castelli. Fondamentale, ha ribadito Francesco Mussoni, il contatto con la cittadinanza sui vari temi del programma di Governo. Definito dai vertici democristiani “ambizioso”, necessario alle esigenze del Titano. Dall'orizzonte europeo alla famiglia; dall'ambiente alla sanità; dalla scuola alla gestione del debito. “Nei nostri auspici – ha concluso Gian Carlo Venturini – è una campagna propositiva e costruttiva”, con la prospettiva di “governare il Paese” e “dare risposta” ai bisogni della collettività.

Nel servizio l'intervista al Segretario PDCS Gian Carlo Venturini