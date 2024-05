Riforma Ufficio del Lavoro, Lonfernini: “Nuovo sistema semplificato ed efficiente”

“È stato un lavoro molto lungo, devo dire la verità – dice il Segretario al Lavoro, Teodoro Lonfernini - sia da un punto di vista normativo, sia dal punto di vista logistico. Oggi però c'è e questa è la soddisfazione maggiore”.

Alla Commissione per il Lavoro, Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali porta gli effetti di un percorso lungo, ma che ha generato “semplificazione ed efficientamento degli uffici, rendendo la struttura moderna e funzionale”. Parte dal decreto delegato 130 del 2021: ha velocizzato il sistema di assunzione, rendendola di fatto immediata. Poi, il 105 del 2022: ha riformato il sistema delle politiche attive e differenziato le attività formative e di sostegno sulla base delle caratteristiche del disoccupato. Ancora, le liste di avviamento: ora impostate sull'analisi delle competenze degli iscritti - come a livello europeo - per una profilazione più puntuale dei candidati, delle loro competenze, dei loro fabbisogni formativi. Effetti in due direzioni: riduzione dei tempi di ricerca, consentendo di distinguere gli interventi di riqualificazione, oppure di orientamento e approccio al mondo del lavoro. Centrale il tema della formazione per dare a tutti opportunità di crescita, differenziandola per livelli, partendo dal rapporto tra richiesta del mercato, profili professionali e forza lavoro a disposizione.

“Abbiamo dedicato alla Commissione per il Lavoro una presentazione di tutta l'attività di organizzazione e riordino delle Politiche Attive del Lavoro e del Centro di Formazione Professionale – prosegue Lonfernini - alla luce anche dell'attività che abbiamo svolto in termini di riorganizzazione funzionale del nostro Ufficio. Sono tutti strumenti a disposizione di tutti gli utenti, di tutti i nostri concittadini, soprattutto in relazione a quella circostanza estremamente importante di concetto di domanda/offerta di lavoro che deve essere rivolta ai nostri utenti dall'Ufficio Politiche del Lavoro, da strumenti assolutamente corretti”.

Nel video, l'intervista al Segretario al Lavoro, Teodoro Lonfernini