Domani Motus Liberi riunisce l'Assemblea degli aderenti, in vista anche dell'appuntamento elettorale. Al centro, la discussione sulle priorità del Paese: la modernizzazione, le sfide del comparto industriale e del commercio, la riorganizzazione del sistema sanitario, la cura del sociale. Ma quello che più DML mette in evidenza, in una nota, è la “partecipazione e i numerosi contributi, in una sala – scrive - entusiasta e colma di emozioni”.