Parte l'Eurovision, la prima semifinale su San Marino RTV con Lia & Gigi

La sfida ha inizio e da stasera la gara di Eurovision entra nel vivo, con la prima semifinale a Malmö, in onda alle 21.00 su San Marino RTV con i conduttori storici Lia Fiorio e Gigi Restivo.

Gli ospiti della prima semifinale saranno, in apertura, le superstar eurovisive Eleni Foureira, seconda per Cipro nel 2018 con "Fuego," lo svedese Eric Saade, terzo a Düsseldorf nel 2011 dietro all'Azerbaigian e all'Italia di Raphael Gualazzi, e la spagnola Chanel, bronzo al PalaOlimpico di Torino nel 2022. Un anno fa, la Svezia ha eguagliato l'Irlanda con sette vittorie eurovisive e Loreen ha vinto per la seconda volta, come solo l'irlandese Johnny Logan aveva saputo fare. Proprio "Mr. Eurovision" Johnny Logan sarà ospite, in un ideale gemellaggio tra Irlanda e Svezia, cantando "Euphoria," la canzone di Loreen nel 2012.

L'ultimo ospite della serata sarà Benjamin Ingrosso, settimo all'Eurovision 2018, appena dietro Ermal Meta e Fabrizio Moro. Nato a Stoccolma da papà Emilio Ingrosso, ballerino di origini tarantine, e mamma Pernilla Wahlgren, cantante e attrice svedese, è anche cugino di Diodato. Benjamin parla svedese, inglese e qualche parola in italiano. La sua ultima pubblicazione è il singolo "Kite," in alta rotazione sulle radio italiane. Nella prima semifinale di martedì 7 maggio saranno in gara 15 nazioni, e l'esibizione di ogni artista sarà preceduta da una postcard che, dopo aver mostrato in sequenza due storici successi eurovisivi del Paese, permetterà agli artisti di presentarsi come se facessero un post su un social network.

Per la prima volta, durante le semifinali si esibiranno integralmente i sei paesi qualificati di diritto alla finale: i "Big 5", ovvero Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna e il Paese ospitante, la Svezia. Finora protagonisti solo di un breve estratto nelle serate settimanali, oggi la loro esibizione integrale diventa parte della scaletta. Nella semifinale del martedì si esibiranno Olly Alexander per il Regno Unito, Isaak per la Germania e i gemelli norvegesi Marcus & Martinus in gara per la Svezia. Il pubblico italiano potrà televotare nella semifinale di giovedì e nella finale, quando scenderà in campo anche una super giuria di cinque componenti.

I Megara, rappresentanti di San Marino, si esibiranno nella seconda semifinale il 9 maggio, mentre la finalissima sarà l'11 maggio. San Marino Rtv trasmetterà in diretta tutte e tre le serate.