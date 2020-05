Eurovision 2020: una serata in musica: l'Italia vince la competizione sammarinese

Dopo una settimana di votazioni online è stato svelato il vincitore dell'evento "Eurovision 2020: una serata in musica", la risposta di RTV alla cancellazione dell'Eurovision.

I visitatori di sanmarinortv.sm hanno premiato l'Italia, rappresentata dal vincitore di San Remo Diodato con "Fa Rumore". Al secondo posto la Lituania con il brano "On Fire" dei The Loop, mentre al terzo posto si è piazzata Victoria, per la Bulgaria, con il brano "Getting Sober".

La serata, presentata dagli storici conduttori Lia & Gigi, ha visto anche la partecipazione di Senhit, la cantante italo-eritrea che era stata chiamata a rappresentare il Titano per il 2020 con il brano "Freaky!". L'artista ha annunciato che domani sera, sabato 16 maggio, svelerà, in occasione dell'evento Europe Shine a Light, se rappresenterà San Marino il prossimo anno all'Eurovision Song Contest. La serata, ricordiamo, verrà trasmessa su RTV a partire dalle 20:35, nella versione della consociata Rai.

Nella galleria la classifica dei votanti di San Marino RTV.