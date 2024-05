Meteo: attenzione al vento; possibili rovesci nel pomeriggio

Attenzione al vento sull'area appenninica orientale della Romagna. È in sintesi quanto afferma l'allerta meteo diramata dalla Protezione civile regione per la giornata del 2 maggio. Già dalle prime ore del giorno si prevede un'intensificazione della ventilazione sulle zone del crinale appenninico e sui rilievi romagnoli con venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) provenienti da sud-ovest e possibili raffiche di intensità superiore. Non si escludono poi nuovi rovesci o temporali sparsi, provenienti da sud ovest, nella seconda parte della giornata.

Per venerdì la situazione andrà migliorando: il vento calerà e si avranno ampi spazi di cielo sereno, pur in una condizione di spiccata variabilità, con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio.