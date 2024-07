Stress termico sul lavoro: pubblicato dall'Iss un opuscolo informativo per aziende e lavoratori

Valutazione e prevenzione del rischio da stress termico negli ambienti di lavoro. Pubblicato un opuscolo informativo destinato ad aziende e lavoratori. Opuscolo realizzato dalla Medicina e Igiene del Lavoro dell'Iss che rappresenta uno strumento fondamentale soprattutto in un periodo in cui le condizioni climatiche stanno diventando sempre più estreme. La pubblicazione copre una vasta gamma di argomenti tra cui leggi e regolamenti pertinenti, misure di prevenzione raccomandate, e procedure da seguire in caso di emergenze legate al calore.