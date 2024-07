Coccolatori di gatti cercasi, al via il reclutamento di Apas

Anche quest'anno il Rifugio APAS di San Marino cerca volontari disposti a diventare coccolatori di gatti. Un impegno necessario per aiutare i circa 200 cuccioli che giungono al rifugio d'estate, fra cui ci sono anche dei micini timorosi nati da situazioni difficili e che diffidano completamente degli esseri umani. La figura del coccolatore è essenziale per aiutare i piccoli ad abituarsi al rapporto con l'uomo, per diventare più mansueti e poter accogliere il calore di una famiglia.

"Coccolare un gattino impaurito - spiega APAS sui social - non è una cosa semplice come può sembrare, occorre avere la tecnica giusta e soprattutto dedicargli del tempo. Questo servirà a creare un rapporto di armonia e complicità che andrà ad influire positivamente sul comportamento e sul benessere psicofisico nonché sulla futura adozione."

Gli aspiranti volontari possono contattare APAS con un messaggio Whatsapp al 3667302066, indicando le giornate e gli orari di disponibilità. Il Rifugio rimane aperto tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 14:00, domenica e festivi fino alle ore 13:00.