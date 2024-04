Torna lo Steam Party: sfilate, mostre, photoset e spettacoli nel weekend

Nel weekend torna lo Steam Party, l'evento a cura di San Marino Comics che porterà, per la settima volta, il mondo dello steampunk sul Titano. Per sabato e domenica sulle vie del centro storico la mostra mercato, l'area lego, laboratori, spettacoli e incontri con gli autori, mentre verranno dei photoset professionali per i cosplayer verranno allestiti nella Galleria del Treno e alla Seconda Torre. Sabato sera lo spettacolo di punta, con il pirotecnico DJ set "80 Voglia di Steampunk", con fuochi e luci LED, presentato da artisti di fama nazionale. L'edizione 2024 dello Steam Party sarà anche “On The Road”, con la possibilità di rivivere le atmosfere dell’evento anche all’interno di festival partner “Play – Festival del Gioco” di Modena dal 17 al 19 maggio e “Falcomics” a Falconara Marittima dal 24 al 26 maggio.

