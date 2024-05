CEMEC: concluso il progetto 'Kids save live' con le scuole, lezioni di primo soccorso "per salvare una vita"

Partito a fine gennaio sul Titano il progetto KIDS SAVE LIVES, sostenuto dall'Oms, arriva a conclusione. Sono stati mesi di formazione per le quinte delle scuole elementari sammarinesi: al centro le nozioni teoriche e pratiche per fornire supporto vitale di base in caso di arresto cardiaco, tra i problemi sanitari più frequenti, oppure per l'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Grazie al CEMEC e ai suoi istruttori - infermieri e medici dell'Ospedale di Stato - gli alunni comprendono così l'importanza di salvare una vita.

Prima un video didattico per capire, attraverso un cartone animato, come poter intervenire in caso di emergenza. Qualche cenno sui defibrillatori collocati in vari punti del territorio, il cui valore i bambini sanno perfettamente riconoscere. Poi davanti ai Segretari di Stato per l'Istruzione, Andrea Belluzzi e alla Sanità, Mariella Mularoni, il Presidente CEMEC Roberto Mugavero, il Dirigente dell'Authority Sanitaria Claudio Muccioli, il Dottor Antonio Morri, già dirigente UOC Pronto Soccorso e il Direttore del Dipartimento Istruzione Francesco Giacomini, gli alunni di quinta della Scuola Elementare Arcobaleno di Cailungo alle prese con le prove di primo soccorso, affiancati dagli infermieri Andrea ed Eleonora e dal medico Linda, insegnanti speciali per un giorno. Manovre salvavita quando il fattore tempo si conferma cruciale. Formare e condividere, dunque: per il CEMEC missione compiuta!