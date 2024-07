Soggiorni Culturali 2024: ultimo atto con la consegna degli attestati

“Una giornata felice ma triste allo stesso tempo”: dopo tre settimane di serrate attività di studio e di laboratorio, per riconnettersi alla terra che fu dei loro avi, è il momento dei saluti. I Soggiorni Culturali 2024 si concludono con la consegna degli attestati di partecipazione.

I 31 ragazzi provenienti dalle comunità estere di Stati Uniti, Argentina, Francia, Belgio e Italia tornano a casa “più sammarinesi” di prima. Un'esperienza che ha superato le loro aspettative. Da Chiara Cardogna, funzionaria per i Rapporti con le Comunità Estere, l'invito a “mantenere accesa la "fiammella" del legame con il Titano”: “Le comunità – ha detto - hanno bisogno di voi”.

Menzione speciale per 4 partecipanti, i più meritevoli – Tess Censoni, Malena Colazo Felici, Florent Beccarri e Giacomo Laino - a cui verrà data la possibilità di seguire attivamente e in presenza i lavori della Consulta dei cittadini all'estero nell'ottobre prossimo. Mette l'accento sul percorso identitario fatto dai ragazzi, il Direttore del Dipartimento Esteri, Matteo Mazza. Bilancio estremamente positivo per chi li ha seguiti passo passo, con professionalità, entusiasmo e dedizione.

Nel video le interviste a Matteo Mazza, Direttore Dipartimento Affari Esteri; Elisa Angeles Amadei, Coordinatrice Soggiorni Culturali 2024; Irene Mazza, Tutor Soggiorni Culturali 2024