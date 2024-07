Sulle note della Riviera: gli eventi imperdibili del fine settimana

Venerdì 26 e sabato 27 luglio si terrà il tanto atteso RDS Summer Festival. Mahmood, Angelina, Holden, Articolo 31, Rose Villain, Rocco Hunt e tanti altri si esibiranno sul palco del Piazzale Fellini, a partire dalle 21:00.

Sempre venerdì 26 luglio, all’Arena della Regina il famoso rapper italiano Capo Plaza porterà in scena il suo Summer Tour. L’artista salernitano, nonostante la giovane età (classe ‘98), vanta un attivo di ben quattro album: “Sulamente Nuje”, “20”, “Plaza” e “Ferite”, pubblicato il 3 maggio di quest’anno.

Sabato 27 torna in Riviera una delle band italiane più longeve e amate dal pubblico… I Pooh! Con oltre 50 anni di carriera hanno superato i 100 milioni di dischi venduti. Il loro tour Pooh-Amici X Sempre Estate 2024 tocca più di venti località, le più suggestive d’Italia.

Riccione festeggia i 70 anni di “Romagna mia” e Piazzale Ceccarini darà vita a un dancing a cielo aperto. La festa inizierà alle 20:30 con il rito della piadina, regina dello street food italiano. Le famose azdore romagnole di Food in Tour metteranno in scena un vero e proprio laboratorio, per insegnare ai turisti l’arte e il fascino di quel mestiere così antico. Roberta Cappelletti, voce del pop romagnolo e star del liscio, sarà in concerto dalle 22:00.