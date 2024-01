Una Voce per San Marino: terza fase di casting al via

Al via da questa mattina al San Marino Outlet Experience la terza fase di casting di Una Voce per San Marino. Fino a domenica i concorrenti si esibiranno davanti alla giuria per provare a strappare il pass per la finalissima del 24 febbraio 2024 che sarà trasmessa in tutta Italia su San Marino Rtv.

Sono quasi 700 gli iscritti da 31 paesi di tutto il mondo: il sogno per tutti è poter rappresentare San Marino al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà dal 7 all'11 maggio 2024 a Malmö in Svezia.

Prima delle esibizioni sul palco, per gli iscritti anche la possibilità di partecipare alle masterclass dei professionisti del settore musicale.