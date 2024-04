La corale british più famosa al mondo

Gran festa inglese per il mezzo secolo dei TALLIS (l'ensemble intitolato al compositore Thomas Tallin) che dopo 70 concerti in tutto il mondo e le celebrazioni in casa arrivano in Emilia nel prestigioso Teatro Municipale di Reggio con un concerto straordinario tra antico e moderno. Gli SCHOLARS sono leggenda della musicalità corale polifonica. Originali e crearvi anche dopo il cinquantenario continuano a sperimentare: quasi un millennio separa la compositrice del gregoriano, autodidatta, medioevale e mistica benedettina HILDERGARD VON BINGEN dal contemporaneo estone Arvo Pärt (“tintinnaboli”) maestro del minimalismo sacro. L'opera di mezzo (ponte artistico) in equilibro musicale è invece estrapolata dal 600 di Gregorio Allegri autore dell'immortale “Miserere”. Fusione timbrica e intonazione vocale sono gli strabilianti strumenti dei TALLIS SCHOLARS.