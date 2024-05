Doppio appuntamento con l'Istituto musicale sammarinese: prima il Jazz poi l'open day

Nel video l'intervista a Fausto Giacomini, direttore dell'Istituto musicale sammarinese

La musica jazz come riscatto sociale, da quando rappresentava l'unica residua proprietà degli africani deportati e schiavizzati in America, fino a quando il genere diventò tra i più influenti del '900 e Patrimonio Unesco nel 2011. In occasione dell'International Jazz day, al Teatro Titano una lezione concerto per promuoverne la cultura con i Professori e gli allievi del corso di Band Leading e Canto Jazz dell'Istituto Musicale Sammarinese, in collaborazione con Rimini Jazz Club e il patrocinio della Segreteria Cultura. Un viaggio musicale attraverso le principali tappe della Black Music, cogliendo le peculiarità melodiche, ritmiche ed espressive, sotto la direzione artistica di Sara Jane Ghiotti.

Musica che apre il cuore e “Porte aperte alla musica”: un sogno per tanti imparare a suonare uno strumento. Il luogo giusto per farlo è l'Istituto musicale sammarinese e l'occasione è l'open day, oggi nella sua sede di Città. I docenti hanno accolto bambini, ragazzi e famiglie, illustrando loro corsi e attività. E ovviamente aule aperte per provare tutti gli strumenti. Durante la giornata, anche brevi spettacoli degli allievi.

"L'open day è andato molto bene, c'è stata una buona affluenza di pubblico - commenta Fausto Giacomini, direttore dell'Istituto musicale sammarinese -. Ne abbiamo approfittato per presentare il lavoro che facciamo con i nostri studenti, con un programma di esibizioni di allievi grandi e piccoli, con diverse formazioni orchestrali".

