Paola Cortellesi racconta a San Marino Rtv le emozioni del suo "C'è ancora domani"

Forte dei cinque David di Donatello appena conquistati, per il miglior esordio alla regia, la miglior sceneggiatura originale, la migliore attrice e quella non protagonista, oltre al David dello spettatore, con oltre 5 milioni di spettatori in 6 mesi, “di cui la metà maschi, e sono orgogliosa di dirlo”, sottolinea, Paola Cortellesi arriva alla Stampa Estera, dove concorre anche per il Globo d'Oro, colma di gratitudine e soddisfazione: il suo “C'è ancora domani”, opera prima, vale la pena di sottolinearlo ancora, è senz'altro il caso cinematografico dell'anno in Italia. E sta andando bene anche all'estero, confermano i giornalisti stranieri.

Lei vive il tutto con grazia e un pizzico di timidezza, ma la felicità c'è, e si vede. La storia di Delia, nell'immediato dopoguerra, vessata e maltrattata dal marito, che trova però riscatto in un finale a sorpresa che strappa anche lacrime di commozione, ha spinto tante persone a raccontare le proprie vicissitudini, i propri drammi così simili a quelli della sua protagonista, e Paola Cortellesi assicura: “È ciò che mi resterà di più nel cuore: l'incontro con chi, grazie al film, ha trovato il coraggio di parlare. Non lo dimenticherò mai”.

Nel video l'intervista a Paola Cortellesi, regista e attrice