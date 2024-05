Il Wenders 'cubano' rinasce a Bologna dopo 1/4 di secolo

Wenders fa con i BUENA VISTA cubani quel che fece per i MADREDEUS portoghesi: li rende internazionali liberandoli dalla 'povertà' musicale dell'oblio per mezzo del cinema. Filma L'HAVANA come LISBON STORY, da dentro nel cuore della musica che è il sangue della città con i suoi antichi artisti della tradizione. Identità e appartenenza, amore per il posto dove vivono i musicisti - scrive Wenders. La grazia salvifica della musica passata dentro il film. Il luogo trasceso nel suono fissato dalle immagini che cantano la vita. Al centro Il gruppo di passate glorie cubane dimenticate rimesse insieme dal chitarrista Ry Cooder già autore delle colonne sonore di PARIS TEXAS del cineasta tedesco da Oscar. Vecchie Cadillac e alberghi obsoleti del precedente regime batista lasciate lì a marcire da Fidel Castro. Il concerto newyorkese del SOCIAL CLUB salva la storia.