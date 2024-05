Elezioni: parte la campagna elettorale, tutti gli eventi della prima serata

Ci siamo: partiti e movimenti sono pronti a far conoscere ai cittadini idee e progetti per il Paese. Si apre la campagna elettorale e sarà un susseguirsi di eventi fino al voto del 9 giugno. Nella mattina di lunedì 20 maggio il sorteggio di presidenti e scrutatori di seggio da parte della Commissione elettorale. Prossima scadenza il 27 maggio, termine ultimo per la richiesta di ammissione al voto domiciliare.

Lunedì sera diverse forze politiche presenteranno candidati e programmi. Psd, Libera e Partito Socialista aprono la campagna elettorale alle 19,30 al Tiro a volo in zona Ciarulla. Il Pdcs farà conoscere la propria squadra al teatro Titano, in Città, dalle ore 21. Gli alleati di coalizione di Alleanza Riformista incontreranno i cittadini dalle 20,45 al centro Gualdo di Acquaviva. A Borgo Maggiore, dalle 21, alla sala Joe Cassar, la serata di Repubblica Futura. Sempre alle 21, l'evento di Rete alla Sala Montelupo di Domagnano.

Da qui al 9 giugno si preannuncia una sfida accesa, fatta di iniziative e tanta comunicazione, anche con i mezzi tecnologici. Aumenta l'uso dei social dove ogni candidato può raccontarsi, lanciare proposte, interagire e fornire la propria visione per il Paese.