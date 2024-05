Qualcuno che conoscevo in passato, un tempo, sì, la conobbi

Correva l'anno 2011 quando il singolo “SOMEBODY That I Used to Know” divenne un videoclip dell'autore GOTYE con Kimba. Una autobiografica storia d'amore perduta trasformata in un tormentone tra i maggiori successi discografici di sempre. Gli olandesi della CDK Company ne hanno rinnovato il miracolo mediatico. Un mix tra bossa nova di Luiz Bonfà e i campionamenti pop/disco del tempo adattati alla coreografia creativa sono risultati misteriosamente esplosivi anche oggi (8mln di visualizzazioni su YouTube e 14mln su TikTok). 30 ballerini perfettamente coordinati per scatti e movenze hanno riagganciato la magia ritmica di Gotye (20mln di copie digitali del singolo vendute). In origine i corpi dipinti dei cantanti disegnati in stop motion nei primi 2000.