"Il monaco e il fucile": Il Bhutan che c'è in noi

"C'era una volta in Bhutan"

Nel 2006 il Bhutan fu l'ultimo paese a connettersi con Internet e a diffondere radio e tv satellitari, telefonini compresi. La politica espressione dei partiti da insegnare al popolo cozza con la religione tradizionale: l'esercizio del voto porta con sé un senso d'impotenza che ci accomuna al piccolo popolo himalayano retto da una monarchia costituzionale. THE MONK AND THE GUN è il titolo internazionale tradotto dall'originale che gioca sulla figura del monaco 'armato'. Attori non professionisti e tanta ironia nella sceneggiatura. La storia 'neorealista' tibetana è leggera e intelligente basata sulla mancanza di ambiguità della cultura buddhista nata tra Himalaya e India. 007 catapultato tra la gente nelle zone rurali dal cinema in tv è più dirompente e micidiale del fucile di un monaco? La democrazia ritardataria è un'utopia per loro e un rito stanco, ormai, per noi.