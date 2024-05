Massimo Ranieri in tour: il "sognatore" che incanta il Titano

Successo al Nuovo di Dogana per lo spettacolo di Massimo Ranieri. In platea anche i Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni. La Repubblica accoglie con entusiasmo il nuovo show live: “Tutti i sogni ancora in volo”, il titolo del tour nei teatri, ripreso dal celebre ritornello del suo più grande successo, “Perdere l'amore”. Dove il sogno da sempre occupa un posto speciale.

Un'altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, sketch e racconti inediti. La summa degli infiniti talenti di un artista poliedrico che continua a guadagnare consensi in Italia e all'estero.

E poi i brani, scritti per Ranieri da grandi cantautori, che fanno parte del nuovo Album uscito il 18 novembre e prodotto da Gino Vannelli. (Audio brano 2)